SARONNO – Tanti fedeli ieri sera in piazza Libertà e nella chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo per la veglia pasquale. Con i sacerdoti saronnesi il prevosto, monsignor Claudio Galimberti. All’esterno del tempio sacro c’è stata la benedizione del fuoco nuovo; rito che, bruciando gli oli santi e l’ulivo benedetto dell’anno precedente, simbolicamente porta la luce nuova che è Gesù risorto.

Ha rimarcato il prevosto

Cristo signore è risorto, porta la speranza che spesso manca nel nostro mondo. Il fuoco nuovo, il vangelo che porta come un soffio di aria mattutina, un inizio, come se il mondo avesse una nuova creazione davanti all’incredibile annuncio della risurrezione. Forse la nostra colpa è di volere essere troppo saggi secondo la sapienza di questo mondo, e perdiamo il sognare, la speranza, togliamo spazio a Dio e restiamo disorientati. Anche le donne che vanno al sepolcro non corrono, “vanno”, camminano, senza particolari attese. Eppure il nostro Dio ama stupire, vuol fare rinascere, lava i piedi dei poveri uomini che decidono di seguirlo. E le tenebre del venerdì Santo si diradano. Dobbiamo cercare di tramutare la nostra saggezza del mondo in un altro tipo di saggezza che ha un nome: fede. E così vivere accogliendo con stupore le sorprese che Dio ci dona ogni giorno. Con Gesù la morte non è più al suo posto e anche la vita: tutto è sconvolto. Lasciarci contagiare dalla fede significa essere gioiosi, come le donne che dal sepolcro vuoto corrono festanti a dare l’annuncio della risurrezione. Nel cuore di ciascuno di noi nasca una preghiera: Signore ho bisogno di credere e di sperare.

