CISLAGO / CARONNO PERTUSELLA / ROVELLO PORRO – In tutta la zona gli eventi del periodo pasquale, con tanti fedeli nelle chiese ed il mondo del volontariato che si è attivato per collaborare con le parrocchie. A Cislago, tra l’altro, la suggestiva processione del venerdì santo con la croce portata a braccia dai giovani dell’oratorio del Sacro cuore.

Anche a Rovello Porro la processione della via crucis: a vegliare, per deviare il traffico e garantire la sicurezza dell’evento, sono stati come sempre i volontari dell’associazione Ave e del Gruppo alpini.

I volontari della sezione di Caronno Pertusella si sono invece occupati di garantire la sicurezza alle processioni del venerdì santo sia a Caronno Pertusella che a Cesate.

(foto: i volontari impegnati per gli eventi pasquali ed un momento del venerdì santo a Cislago)

