x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Croce Rossa Italiana Saronno.

In occasione del 140⁰ compleanno della Croce Rossa Italiana di Saronno e del 115⁰ del Corpo delle Infermiere Volontarie; tutti i cittadini sono invitati a partecipare ad una grande festa.

Il giorno 23 Aprile 2023, al Teatro Giuditta Pasta di via I⁰ Maggio, si inizierà alle ore 18 con l’estrazione di una Lotteria a premi (20 premi in palio) ed un piccolo rinfresco offerto a tutti i presenti. Sarà l’occasione per conoscere tutte le attività svolte dalla Croce Rossa cittadina.

Alle ore 19.45 salirà sul palco Michela Altieri, neo ingresso nel mondo Zelig, con uno spettacolo di Stand-Up Comedy, alle ore 20.30 toccherà ad un big della comicità italiana, Max Cavallari (Fichi d’india), intrattenere il pubblico con il suo nuovo spettacolo.

La serata è finalizzata alla raccolta di fondi per l’acquisto di una nuova Ambulanza di Soccorso, che è di vitale importanza per poter continuare a svolgere un servizio sicuro e preciso alla popolazione.

Potete acquistare i biglietti del Teatro:

– direttamente online al seguente link

– in modalità cartacea direttamente in Teatro negli orari di apertura della biglietteria oppure contattando l’organizzazione via mail o telefonicamente al 345-0340332.

I Biglietti della LotteCRIa sono acquistabili contattando i medesimi riferimenti. La Croce Rossa di Saronno ringrazia chiunque voglia partecipare alla festa. Partecipare vuol dire aiutare ad aiutare.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione