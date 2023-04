x x

GERENZANO – Molti bambini e ragazzi dell’oratorio hanno partecipato alla Messa della Domenica delle Palme; in questa occasione i ragazzi delle medie hanno proposto un gesto solidale in favore delle popolazioni vittima del sisma che ha sconvolto Turchia e Siria il 6 febbraio scorso.

Dopo la celebrazione domenicale infatti, hanno allestito un banchetto adibito alla vendita di biscotti a tema pasquale, confezionati durante un laboratorio promosso e realizzato dall’oratorio gerenzanese. Sono stati venduti tutti i pacchetti di biscotti in pochi minuti, ed il ricavato andrà alla fondazione “Pro Terra Santa”, per sostenere le famiglie reduci dal sisma, soprattutto in Siria, già reduce da una guerra decennale che ha già profondamente sconvolto il paese.

