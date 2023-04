x x

LOMAZZO – Incontro a Lomazzo con il giornalista e reporter internazionale Nello Scavo. L’appuntamento è fissato mercoledì 12 aprile alle 21 nel salone Garibaldi di piazza 4 novembre 2; ingresso gratuito su registrazione https://www.facebook.com/events/102292839504691/

Scavo presenterà il libro “Kiev”, “diario personale di un conflitto nel cuore dell’Europa, scritto sul campo da un giornalista chiaro nello spiegare le ragioni di quanti la guerra la decidono, ma soprattutto capace di dare voce a coloro che questa tragedia sono costretti a subirla”.

Nello Scavo è reporter internazionale, corrispondente di guerra e cronista giudiziario. Dal 2001 scrive sulle colonne di Avvenire. Negli anni, ha indagato sulla criminalità organizzata e il terrorismo globale, firmando servizi da molte zone «calde» del mondo come la ex-Jugoslavia, il Sudest asiatico, i paesi dell’Urss, l’America Latina, il Corno d’Africa. Ha indagato sul tema delle rotte dei migranti e nel 2019 riceve la scorta a seguito delle pesanti minacce personali ricevute dopo aver raccontato i legami di corruzione tra i principali esponenti del governo maltese con la Libia. Numerosi suoi scoop e inchieste sono stati ripresi da testate internazionali come New York Times, Washington Post, The Independent, BBC, Le Monde, El País, El Mundo, La Nación.

L’iniziativa rientra nella rassegna “Incontro con l’autore” promossa dalla biblioteca civica.

(foto: il giornalista Nello Scavo)

11042023