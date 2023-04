x x

SARONNO – Venerdì 14 aprile ci sarà “Il Salone delle opportunità”, un’iniziativa promossa da Informagiovani dedicata ai ragazzi dai 16 anni, l’obiettivo sarà quello di proporre una giornata di approfondimento riguardante le nuove opportunità formative e lavorative, di cittadinanza attiva e di mobilità europea.

L’incontro avrà luogo dalle 11.30 alle 13.15 all’Auditorium Aldo Moro e verterà su temi quali: corsi Its e Ifts, apprendistato, tirocini, lavoro e volontariato all’estero, servizio civile e campi estivi.

Dalle 14 alle 17 alla Sala Nevera ci sarà uno spazio espositivo allestito da Informagiovani, Fondazione Its della Provincia di Varese, Its Rizzoli di Milano, Centro per l’impiego di Saronno, Csv Insubria, Associazione Mosaico, Punto Locale Eurodesk della Provincia di Varese ed Eures.

Per maggiori informazioni: 0296704015 e 3454129575, oppure tramite mail a [email protected], o profilo Instagram @informaGiovani Saronno.

