SARONNO – Oggi, martedì 11 aprile, amichevole di prestigio al diamante di via De Sanctis a Saronno: le locali della Inox Team affronteranno infatti la Nazionale Italiana under 18. La sfida inizierà alle 17, con ingresso gratuito. Per Saronno l’occasione di compiere alcun test in vista del match clou del terzo turno del campionato di serie A1 quando, sabato prossimo, ospiteranno il quotato Mkf Bollate. Mentre per le azzurrine, l’opportunità di confrontarsi con il Saronno, squadra campione d’Italia e detentrice della Coppa Italia e Coppa delle Coppe.

Le saronnesi dell’allenatore Steven Manson sono reduci dall’inaspettato stop dello scorso weekend contro le Thunders di Castelfranco Veneto.

(foto: Edio Bison: un momento di Saronno-Thunders dello scorso fine settimana)

11042023