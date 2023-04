x x

SARONNO – L’associazione CulturalMente&MusicalMente invita a partecipare all’evento “Ti ricordi quella sera?” È questo il titolo che abbiamo voluto dare all’iniviativa in programma nel lungo fine settimana dal 13 al 16 aprile per ricordare, rivivere e documentare la storia di TeleAltoMilanese e Antenna 3 Lombardia, le emittenti del nostro territorio che rivoluzionarono il modo di fare televisione in Italia.

Si inizia a Saronno al Teatro Giuditta Pasta: giovedì 13 aprile alle 21 con la XVII edizione di Musica in Corso, spettacolo di varietà organizzato dalle associazioni Officine Musicali Aps e CulturalMente&MusicalMente con il patrocinio del Comune di Saronno.

A presentare la serata: Ettore Andenna – già mattatore di programmi televisivi di successo, tra cui “La Bustarella”, che introdurrà il ricco cast di artisti ospiti composto da Enrico Beruschi, Flavio Oreglio, I Barlafus, Ale Led e Rebel Bit.

Non mancheranno ottima musica, sorprese e tanto divertimento.

La serata con ingresso a biglietto unico: 15 euro Cadauno, ha finalità benefica; il ricavato verrà devoluto a favore di Rete Rosa, meritoria realtà che opera nel territorio saronnese a sostegno delle donne vittime di violenza fisica e psicologica.

(foto da Wikipedia)

