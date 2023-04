x x

SARONNO – Nel trailer (ed anche nella locandina ufficiale) per ora non ci sono ma… non mancano i volti ben noti ai saronnesi nel nuovo film di Ivan Brusa, che è di Lomazzo, girato in parte proprio a Saronno e che, dopo una lunga “gestazione” legata al periodo della pandemia, adesso è pronto per l’uscita nelle sale ed in streaming. Proprio in omaggio a Saronno, la prima assoluta sarà al cinema di piazza Prealpi.

Intanto è ufficialmente on-line il trailer del film, il secondo di Brusa come registra, e che si intitola “Faccio una strage (al 75%). Certo, c’è fra gli altri Roberta Nicosia, volto dei video di Pantellas e che abita in zona; ma anche altri, saronnesi, e che non si vedono nel trailer, per scoprirli non resta che partecipare alla “prima”. La curiosità certo non manca, anche per scoprire le location cittadine del film.

Tutti al cinema

L’anteprima è stata fissata al cinema di piazza Prealpi e si terrà nella serata di venerdì 5 maggio a partire dalle 21. Buona notizia: l’ingresso è previsto con ingresso libero.

