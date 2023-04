x x

SARONNO – La carica dei 750: sono già così numerose le prenotazione per la quarta edizione dell’Iftar, l’incontro e cena con la comunità saronnese mentre ci si avvia alla fine del Ramadan. L’appuntamento è fissato al centro islamico di via Grieg il prossimo sabato, 15 aprile.

“Più di 750 prenotazioni, cittadini, politici, istituzioni, giornalisti e tantissime associazioni per uno degli Iftar più belli d’Italia – riepilogano dal centro islamico saronnese, contentissimi dell’ampia partecipazione annunciata – Sono tra l’altro previsti interventi e premiazioni, opere di calligrafia, henné, mostre e tante altre bellissime attività. L’invito per chi non l’ha già fatto, è di affrettarsi a prenotare il tavolo, ultimi posti disponibili! Ed a grande richiesta abbiamo anticipato anche l’apertura; i cancelli saranno spalancati già a partire dalle 18.30”.

Questo il link di registrazione, prenotazione obbligatoria.

https://forms.gle/nQg97XvSXMAMnHKD6

(foto archivio: un momento di una precedente edizione dell’Iftar al centro islamico di Saronno in via Grieg)

13042023