x x

LIMBIATE – Oggi, giovedì 13 aprile, a partire dalle 9 e per l’intera giornata il transito in via Piave sarà inibito ai veicoli per permettere l’ultimazione dei lavori sul manto stradale e sulla pavimentazione. A comunicarlo sono i responsabili dell’ente locale.

“Oltre al rifacimento dei marciapiedi all’incrocio con via Bainsizza e via Matteotti, l’Amministrazione comunale è intervenuta realizzando un rialzo di carreggiata, necessario per regolare la velocità delle auto e garantire la sicurezza dei pedoni. Via Piave sarà regolarmente riaperta al traffico al termine dei lavori” fanno sapere dal Comune.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: il cantiere di via Piave a Limbiate. Le opere stanno entrando nel vivo ed oggi è vietato il traffico delle autovetture)

13042023