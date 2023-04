x x

SARONNO – Molta curiosità tra i passanti che in città si sono imbattuti nelle telecamere ed in un set cinematografico con le atmosfere degli anni ’40. Continuano infatti le riprese di “Racconti partigiani” la serie per Amazon Primevideo ideata e diretta dal regista Luciano Silighini Garagnani che da oltre un mese sta raccontando volti e nomi della resistenza saronnese e varesina. Vanelli, Bastanzetti, Caronni, Trebbi, Legnani ma anche Nuccia Casula e decine di altri nomi assumono i volti degli attori di Silighini.

Il Parco del Lura e la zona di Lomazzo e Limbiate hanno visto prima di Pasqua le attrici Beatrice Balzani e Nicole Blatto portare in scena due episodi molto crudi affiancate da Michela Mura e Selene Scarcella: “Riuscire a raccontare le violenze subite da molte donne durante quegli anni con bravura e veridicità non è da tutti ma Beatrice e Nicole hanno dimostrato doti rare e nulla hanno da invidiare alle grandi attrici italiane degli ultimi anni” dichiara Silighini che continuerà le riprese fino al mese di giugno e anticipa che durante la sesta edizione dei premi cultura verrà proiettato in anteprima il primo episodio dedicato a Vanelli: “Daniele Marcheggiani ha saputo interpretare la vera essenza di Vanelli. Un attore che è riuscito a stupirmi” conclude il regista.

(foto: alcune immagini dal set)

13042023