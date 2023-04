x x

SARONNO/SARONNESE – Un giro in mongolfiera, un incontro di yoga della risata, il mercatino dei vinili o due ore di fitness in pieno centro? C’è l’imbarazzo della scelta questo fine settimana, ad ognuno il suo appuntamento.

Venerdì 14 Aprile

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo “Se non ci pensa Dio, ci penso io” di e con Gene Gnoccchi. Informazioni al sito www.teatrogiudittapasta.it.

ROVELLASCA – Alle 21, alla biblioteca comunale di via De Amicis 1, “Incontro con l’autore”: Marco Mastrorilli dialoga con la scrittrice Raffaella Maniero. Informazioni al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

Sabato 15 Aprile

SARONNO – Dalle 10 alle 11.30, alla palestra dell’oratorio della Regina Pacis di via Roma 119, #ridiconme: incontri di yoga della risata con Tiziana Azzani. Info e prenotazioni all’e-mail [email protected].

CISLAGO – Alle 10.30, nei locali della biblioteca civica di via Magenta 106, quarto appuntamento con “Piccoli lettori forti” laboratorio di lettura per bambini dai 3 ai 6 anni. Partecipazione gratuita con prenotazione consigliata al numero di telefono 029667101.

SARONNO – Alle 15.30, all’auditorium di via Padre Reina 13, l’associazione musicale “Le Stanze della Musica” presenta lo spettacolo per bambini “Il cuoco e la sirena” di Gloria Griffini e Salvatore Fiorini. Prenotazione obbligatoria al sito internet www.lestanzedellamusica.org.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di Saronno, va in scena lo spettacolo “Rivadeandré” di Federico Buffa e Marco Caronna. Informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

SARONNO – Dalle 10, in corso Italia, torna la nuova edizione di “Saronno in Vinile: musica, vinylmarket, libri e memorabilia. Informazioni al numero 3888262495.

Sabato 15 e domenica 16 Aprile

LAZZATE – Nella location del centro storico del paese torna la 17° edizione del “Mercatino di Primavera”: esposizione di piante e fiori, giardinaggio, hobbistica, prodotti enogatronomici e molto altro. Informazioni al sito internet www.lazzate.com.

Domenica 16 Aprile

ROVELLO PORRO – Alle 15.30, nell’area feste di via Luini, l’associazione Happyfitness con il patrocinio del comune propone “Street workout”: due ore di grande fitness nel centro del paese. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

ROVELLASCA – Dalle 16 alle 18, nella location del parco Burghé, torna il quinto anniversario di “The sound of drumline” con parata ed esibizioni. Ospiti dell’evento gli “West Coast Drumline” di Ventimiglia, informazioni al sito internet www.comune.rovellasca.co.it. In caso di maltempo l’evento si svolgerà dalle 15 alle 17 al palazzetto dello sport “Sergio Bianchi” di via san Giovanni Bosco.

CISLAGO – Torna la tradizionale “Festa patronale di sant’Abbondanzio” per le vie del centro storico del paese. Un programma ricco di appuntamenti, realizzato grazie alla collaborazione dei commercianti e di numerose realtà associative. Informazioni dettagliate al sito internet www.comune.cislago.va.it.

