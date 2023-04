x x

GERENZANO – Laboratori in lingua inglese per bambini “Piccoli semi in piccole mani”, organizzati dalla cooperativa Ardea onlus; l’evento si tiene al Parco degli aironi di via Inglesina nella giornata di domani, sabato 15 aprile. “Hello spring”, benvenuta primavera, questo il titolo dell’iniziativa che consentirà ai bambini di divertirsi, conoscere l’ambiente e le piante ed anche di “avvicinare” la lingua inglese, in modo coinvolgente e rilassato.

Come iscriversi e gli orari

Per i bimbi fra i 3 ed i 5 anni il laboratorio si tiene domattina a partire dalle 10, per quelli fra i 6 ed i 10 anni si tiene alle 11.15. Il costo di adesione è di 15 euro a bambino; prenotazione obbligatoria contattanto tramite sms o whatsapp il numero telefonico 3482108853.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: un precedente evento al Parco degli aironi)

14042023