x x

SOLARO – Come ogni anno da nove anni a questa parte (eccetto gli anni della pandemia), il corpo musicale solarese Attilio Rucano, sarà impegnato in concerto a Monza in occasione della Giornata mondiale dei Lions, momento particolarmente sentito dai componenti dell’associazione bandistica solarese.

Partirà domenica alle 10.45 il concerto del corpo musicale, e sarà tutto dedicato al magico mondo della Disney, in occasione del centenario della fondazione dell’azienda cinematografica statunitense; durante l’esibizione saranno suonati brani tratti dai più iconici film Disney: la Marcia di Topolino, la Bella e la Bestia, Aladdin, Hercules, il Re Leone e molti altri.

Nel frattempo sono iniziati i corsi dell’accademia musicale a indirizzo bandistico, corsi individuali per allievi impegnati in teoria, solfeggio e lezioni con uno strumento.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione