x x

SARONNO – Il foyer del Giuditta Pasta ospiterà un’esperienza mai pensata prima e nata dall’incontro tra l’artista Filippo Borella e il compositore Ivano Torre: un concerto per cerniera. Si tratta di una performance che attraversa e al tempo stesso unisce, come una zip, la zona liminale tra arte visiva e musica. L’evento, già di per sé originale, si arricchirà di una sfida ancor più folle: coinvolgere 100 neofiti e ignari partecipanti che sotto la guida del maestro e direttore d’orchestra Ivano Torre, eseguano lo spartito originale con suoni timbrici prodotti dalla voce e ritmi battuti suonando le Ronzip create dall’artista e messe a disposizione degli improvvisati esecutori.

La performance artistica si terrà questa domenica 16 aprile alle 19 nel Foyer del Teatro Giuditta Pasta.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

14042023