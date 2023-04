x x

Esposizione di equini e ovini, e di mezzi agricoli

CESANO MADERNO – Appuntamento sabato e domenica con la 13′ edizione della Manifestazione zootecnica di Cesano Maderno, promossa dall’associazione Amici di Cascina Gaeta e che si tiene a Cascina Gaeta.

Oggi, sabato 15 aprile, alle 19 il raduno dei partecipanti e lo street food. Domenica 16 aprile un intenso programma. Alle 8 l’apertura, alle 9.30 benedizione e taglio del nastro, alle 10.30 dimostrazione del centro cinofilo Iv14; alle 14.45 sfilata cinofila aperta a tutti, dalle 18 alle 18 consulenze cinofile. Per le attività equestri, previsto il giro con pony per i bambini ed a cavallo per gli adulti.

Mostre e bancarelle

Nell’area espositiva, spazio ad equini ed ovini, bancarelle e prodotti florovivaistici, prodotti tipici della Brianza, esposizione di mezzi agricoli con sfilata in paese; alle 19 la chiusura dell’evento. Attesa, come sempre per questo appuntamento, una folta presenza di visitatori.

(foto archivio)

