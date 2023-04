x x

Stand gastronomici, mercatini, mostre

CISLAGO – A Cislago domenica “La festa bela”, tradizionale appuntamento al quale i cislaghesi non vogliono mai mancare. Si celebra la patronale di Sant’Abbondanzio con un programma ricco di appuntamenti ed eventi, realizzato grazie alla collaborazione dei commercianti e di numerose realtà associative. Cislago sarà animato da spettacoli, attrazioni per tutte le età, esposizioni commerciali e proposte culturali per tutti.

Domenica 16 in piazza Toti stand gastronomici, stand di Pro loco, Caritas e Croce rossa, visita guidata della chiesetta dell’Annunciata e vista di Cislago dall’alto con la mongolfiera (dalle 16.30). Al parco giardino Castelbarco giostre, gonfiabili, luna park ed attrazioen per bambini e ragazzi; stand Acli ed Avis, stend associazioni Il granello, Cristalli d’argento e Dudù for you e di altri gruppi e sodalizi locali. Previsti anche laboratori musicali, e di danza; ed esibizioni di arti marziali e basket.

In via Cavour stand gastronomici, esposizioni commerciali e bancarelle; hobbisti ed arte creativa, ed esposizione di sculture in legno. In via Italia e piazza Trieste stand gastronomici e bancarelle, mostra di quadri, e gonfiabili. In viale 4 novenmbre, via Nordi e piazza Castelbarco altri stand gastronomici e bancarelle, gonfiabili, esposizione di auto e moto. Dalle 14.30 ad inimare il centro saranno cantanti, attori e ballerini.

Lunedì 17 aprile in via Cavour, via Nordi e piazza Toti ancora bancarelle, stand commerciali e gastronomici.

15042023