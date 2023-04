x x

CISLAGO – Una mattinata all’insegna dell’educazione stradale quella che ha visto riuniti un centinaio di studenti della scuola primaria Mazzini prima delle vacanze di Pasqua.

La lezione, tenutasi nella sala consigliare del comune varesotto, ha visto come inediti insegnanti il comandante Marco Cantoni e gli agenti della Polizia Locale cislaghese; la lezione si iscrive nel progetto di educazione stradale proposto dal comune e dai vigili di Cislago, per offrire agli alunni della scuola primaria un primo approccio alla cartellonistica stradale.

L’assessore all’istruzione Romina Codignoni ci ha tenuto a ringraziare la Polizia Stradale per professionalità ed entusiasmo, in una veste che li ha visti in un ruolo inusuale.

