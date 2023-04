Softball, Saronno gioca l’asso: per il derby l’australiana Trzcinski

x x

SARONNO – La Inox Team Saronno Softball completa il roster che affronterà la stagione 2023 con l’arrivo della pitcher Stephanie Trzcinski. La giocatrice, nazionale australiana, è ora arrivata in città ed è stata tesserata a tempo record: ha avuto il via libera per poter scendere in campo oggi per la sfida contro il Bollate, valida per la terza giornata della Serie A1 di softball.

“Sono davvero contenta di poter giocare nel campionato italiano quest’anno, un traguardo che mi ero prefissata di raggiungere in passato e che grazie al Saronno sono riuscita a raggiungere – dice la pitcher classe 1996 che pochi giorni fa ha conquistato il campionato “Softball South Australia” con la divisa delle West Torrens Eagles – Non vedo l’ora di scendere in campo e di poter aiutare la squadra nel corso della stagione, imparando il più possibile dalle mie compagne e dallo staff tecnico”.

“Stephanie è sempre stato uno dei nostri obiettivi del mercato invernale e siamo davvero contenti di poterla avere finalmente qui con noi – rimarca il presidente Massimo Rotondo – Abbiamo aspettato che finisse la stagione in patria – cosa che ha fatto alla grande vincendo da protagonista il titolo – ed ora è pronta a scendere in campo. Confidiamo nelle sue qualità per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti”.

(foto: Stephanie Trzcinski)

