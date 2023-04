x x

SARONNO – Netto successo della Rossella Ets Saronno nel match del tardo pomeriggio odierno al Paladozio di via Biffi, ospite della Pallavolo Saronno. E’ finita 0-3 e dunque con la vittoria dei caronnesi (23-25, 20-25 e 21-25). Insomma, sabato-no per il Saronno quarto della classe mentre Caronno consolida così il suo terzo posto in graduatoria mettendo dieci punti di distacco dai saronnesi. Il tutto in una partita valevole per la 27′ giornata del campionato di volley maschile serie B.

In graduatoria primo posto per uno Scanzorosciate che pare destinato al salto di categoria, in una stagione che per il resto ha visto emergere Malnate, Caronno e Saronno.

(foto: la Rossella Ets Caronno Pertusella esulta per una stagione da protagonista)

15042023