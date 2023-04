x x

UBOLDO – Una partita in cui i padroni di casa non hanno trovato particolari difficoltà quella disputata nel pomeriggio di oggi 16 aprile ad Uboldo tra Pro Juventute e Ardor.

La gara si svolge per lo più nella prima metà della partita nella quale la squadra padrone di casa riesce a sbloccare il risultato dopo 20 minuti dal fischio d’inizio con Regalati che insacca il pallone in rete. Dopo solamente 5 minuti dal goal del vantaggio la Pro Juve allunga con il goal di Ceriani che fa finire così la partita per 2-0.

L’Ardor dunque perde un match in cui non è riuscito a rispondere all’offensiva avversaria restando così all’undicesimo posto in classifica a tre partite dalla fine del campionato. Risultato diverso invece per la Pro Juventute che vince una partita importante ottenendo un altro clean sheet e tre punti che gli permettono di consolidare l’ottavo posto in classifica.

Aldo Falgares

ASD PRO JUVENTUTE – UC ARDOR ASD 2-0

Asd PRO JUVENTUTE: Camillo, Soldi, Gallo, Ceriani, Geron (34′ st 17), Reda M, Anafllouss (26′ st 15), Flores, Regalati, Bergomi (9′ st 19), Secchieri. A disposizione: Caruana, Martinez, Manini, Panaia, Bienati, Crespi, Morelli, Meloni, Reda S. All: Casati.

Uc ARDOR Asd: Mischiatti, Pelosi (17′ st Monza), Franzini, Colombo (17′ st Petena), Bavutti, Caccia, Formenti, Mouchammir, Ferrario, Lo Bue (1′ st Montorio), Zanonato (21′ st Genoni). A disposizione: Listo, Mischiatti, Montagner, Kruhlov. All: Mona.

Marcatori:20′ pt Regalati (p), 25′ pt Ceriani (p).