SARONNO – Oggi nella 23′ e quart’ultima giornata del campionato di Terza categoria, girone A varesino, pari nello scontro di vertice fra Amor sportiva e Beata Giuliana, sul campo di via Trento a Saronno è finita 0-0. Sconfitta esterna 2-1 invece per l’Airoldi Origgio sul campo dell’Union Oratori Castellanza.

In classifica ora è prima Castellanza con 50 punti, seguono Beata Giuliana a quota 49, Amor sportiva 48. L’Airoldi è a metà classica con 30 punti. Prosege quindi la corsa a tre al vertice della graduatoria, dove ancora è tutto possibile.

(foto archivio: Amor sportiva, pubblico numeroso in tribuna; la formazione saronnese di Cassina Ferrara resta in corsa per il primo posto in classifica, l’unico utile per centrare il salto di categoria)

16042023