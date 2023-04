Calcio Amici-Fbc Saronno, la tripletta di Drago che lancia la sfida per il titolo di capocannoniere del girone

x x

VANZAGHELLO – Dopo la vittoria domenicale per 1-4 a Vanzaghello contro gli Amici dello sport, al Fbc Saronno manca un punto soltanto per la matematica promozione in Eccellanza. Contro gli Amici, mattatore del match è stato il centravanti saronnese Mirko Drago, autore di una tripletta. “Sono contento, l’importante era vincere: adesso ne manca una e speriamo di chiuderla domenica prossima” dice Drago. Che nel dopo partita di Amici dello sport-Fbc Saronno ha parlato anche della sfida a distanza con per il titolo di capocannonire del girone, attualmente è al comando Marinoni del Base ’96 con 18 goi: “Eh no, è un titolo che vogliamo al Saronno! Io o Brighenti? Brighenti! Se lo merita tantissimo per tutto quello che ha fatto nel corso della stagione”. Drago ha sin qui realizzato 8 gol nel Saronno, dove è arrivato a metà stagione e 6 nell’Esperia Lomazzo (totale 14); e Brighenti 17.

Amici dello sport-Fbc Saronno 1-4

AMICI DELLO SPORT (4-4-2): Di Mango; Finato, Ornaghi, Tirelli (24’ st Rorato), Mkhinini (38’ st Riccio); Caldiroli (32’ st Trevisan), Caccia, Macchi, Di Dio (27’ st Grassinj); Avinci, Berton. A disposizione Castiglioni, Sala, Cozzi, Rimoldi, Nardone. All. Cau.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Rivaldo; Zanotti (30’ pt Bredice), Bello, Torriani, Rudi (32’ st Pelucchi); Scampini (31’ st Confalonieri); Della Torre, Di Noto, Gheller (17′ st Vanzulli); Drago, Brighenti (34’ st Maugeri). A disposizione Bardaro, Pecis, De Marco, Pozzi. All. Tricarico.

Arbitro: Paris di Bergamo (De Micheli e Meneghel di Gallarate).

Marcatori: 15’ st e 19’ st Drago (S), 27’ st Avinci (A), 41’ st Pelucchi (S), 47’ st Drago (S).

