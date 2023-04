Calcio Amici-Fbc Saronno, l’intervista: mister Tricarico “vede” la meta: “Avanti senza fretta ma senza soste”

x x

VANZAGHELLO – Ancora un passo avanti del Fbc Saronno, ora davvero vicinissimo alla matematica promozione in Eccellenza. Con un bel secondo tempo la capolista domenica pomeriggio in trasferta a Vanzaghello si è sbarazzata anche degli Amici dello sport, e l’allenatore Danilo Tricarico non nasconde la propria soddisfazione: “Volevamo questa vittoria per avere la tranquillità di vincere il campionato in casa domenica prossima. La squadra oggi ha dato vita ad una bellissima prova, bravissimi tutti. Abbiamo ripreso fiato con la sosta pasquale e si è visto”.

Prosegue Tricarico: “Quello che vado dicendo ai ragazzi, è di non farsi prendere dalla frenesia. andiamo avanti senza fretta ma senza sosta”.

Matteo Romanò

Su ilSaronno anche la cronaca play by play della partita e l’intervista all’allenatore degli Amici dello sport, Luciano Cau.

Amici dello sport-Fbc Saronno 1-4

AMICI DELLO SPORT (4-4-2): Di Mango; Finato, Ornaghi, Tirelli (24’ st Rorato), Mkhinini (38’ st Riccio); Caldiroli (32’ st Trevisan), Caccia, Macchi, Di Dio (27’ st Grassinj); Avinci, Berton. A disposizione Castiglioni, Sala, Cozzi, Rimoldi, Nardone. All. Cau.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Rivaldo; Zanotti (30’ pt Bredice), Bello, Torriani, Rudi (32’ st Pelucchi); Scampini (31’ st Confalonieri); Della Torre, Di Noto, Gheller (17′ st Vanzulli); Drago, Brighenti (34’ st Maugeri). A disposizione Bardaro, Pecis, De Marco, Pozzi. All. Tricarico.

Arbitro: Paris di Bergamo (De Micheli e Meneghel di Gallarate).

Marcatori: 15’ st e 19’ st Drago (S), 27’ st Avinci (A), 41’ st Pelucchi (S), 47’ st Drago (S).

16042023