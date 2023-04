Calcio Promozione, l’Aurora Uboldese stende anche il Morazzone

CERRO MAGGIORE – All’Aurora Uboldese basta poco più di mezz’ora per chiudere la “pratica” Morazzone, in uno scontro salvezza del campionato di Promozione. Uboldesi a segno al 13′ con Maiorano, il raddoppio al 34′ firmato dal bomber Guarda (foto), ed ora il traguardo della salvezza diretta è più vicino. E pensare che alla fine del girone di andata l’Aurora era desolantemente in fondo alla classifica.

Aurora Cmc Uboldese-Morazzone 2-0

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Dell’Aera, Besati, Ferraro, Yessoufou (9’ st Fiore), Lelli Lo., Passalacqua, Maiorano, Guarda (28’ st Aloe), Alberti (17’ st Rossi), Niesi (39’ st Perotti). A disposizione Margariti, Lelli Lu., Scatigna, Pecorini, El Hilali. All. Crucitti.

MORAZZONE: Cavalli, Contini (17’ st Scanu), Zanchin (34’ st Vedovato), Italiano, Carcano, Bosetti (39’ st Picetti), Sosto (25’ st Laalaoui), Libralon, Ghizzi, Marchiella (22’ st Mastorgio), Giordano. A disposizione Schieppati, Giani, Tavelli, Macchi. All. Dallo.

Arbitro: Semeraro di Monza (Maggio e Martinelli di Monza).

Marcatori: 13’ pt Maiorano (A), 34’ pt Guarda (A).

16042023