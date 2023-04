x x

LAZZATE – Un pomeriggio che profuma proprio di primavera quello di domenica 16 aprile, che ha visto “fiorire” il borgo di Lazzate grazie allo storico Mercatino di Primavera, giunto quest’anno alla 17esima edizione.

Complice il bel tempo e la temperatura gradevolissima, le vie del paese sono state animate da centinaia di visitatori, giunti per ammirare le bancarelle a tema floreale, ma non solo. Il punto forte della manifestazione, che ha avuto inizio sabato 15, è stata però la sfilata di alcune auto d’epoca che, intorno alle 15.30, hanno fatto il loro ingresso in via Vittorio Veneto (all’altezza dell’incrocio con via Roma), dove è stata creata un’area di parcheggio per poter dare l’opportunità ai visitatori di ammirarle in tutto il loro splendore. Questo “pit stop floreale” è stato reso possibile grazie alla disponibilità dell’associazione “Brianza nel Cuore” che ha curato l’esposizione di questi pezzi da collezione. “Oggi il pit stop floreale a Lazzate è stata una delle tappe di una fitta giornata di appuntamenti in Brianza durante l’evento Emozioni al Volante – così racconta il Presidente di Brianza nel Cuore Paola Bencini – amo la Brianza perchè è la mia terra e mi piace farla conoscere attraverso le passioni, in questo caso le auto storiche e i motori”.

Durante il passaggio delle automobili hanno fatto il loro ingresso improvviso anche le “farfalle variopinte”, gli eleganti trampolieri del teatro Aleph, che durante l’interno pomeriggio si sono esibiti lungo i vicoli del paese per la gioia di grandi e piccini. Anche il Sindaco di Lazzate Loredana Pizzi non ha resistito alla gioiosa danza dei trampolieri, tanto da farsi immortalare insieme ai colorati artisti.

Un pomeriggio piacevole che, anche quest’anno, si è confermato un grande successo.

