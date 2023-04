x x

CARONNO – Sarà giovedì 20 aprile alle 18.30 all’interno della sala della biblioteca di via Capo Sile l’incontro che avrà come obiettivo il far conoscere cosa sia la Cer e quale sia l’interesse da parte dei privati.

L’obiettivo del Comune sarà quello di porre i pannelli solari a tutti gli edifici nei pressi del Municipio: la scuola media De Gasperi, la materna Collodi, l’edificio della biblioteca civica, la piscina e la scuola primaria Sant’Alessandro; l’iniziativa si aprirà poi in seguito anche ai privati. Il primo cittadino si sofferma poi sul “caso-piscina”, per cui il comune ha avuto accesso ad un finanziamento di 150.000 euro, che permetterà l’installazione dei pannelli solari sulla sommità dell’edificio; l’obiettivo sarà quello di porre i pannelli solari su tutti gli uffici e gli edifici comunali.

Raccolti i fondi per l’impresa si procederà all’emanazione del bando per l’individuazione dell’impresa che si occuperà dei lavori e della progettazione.

Una svolta green quella del comune varesotto che punta al risparmio energetico in un momento in cui il tema è profondamente attuale, in un ottica di salvaguardia dell’ambiente e di riduzione della spesa energetica; l’incontro avrà come scopo l’informare i cittadini e le aziende riguardo all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

