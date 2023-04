x x

SARONNO-la nostra città diventa per un giorno un polo di scambio e compravendita di dischi e vinili con Saronno in Vinile. La manifestazione è giunta ieri alla settima edizione, e come ogni anno è stata organizzata dall’associazione culturale 33&45 col patrocinio del comune di Saronno.

Dalle 10 di mattina alle 18 di pomeriggio Corso Italia si è animato con una folla di curiosi e collezionisti che si aggiravano intorno alla dozzina di espositori presenti, in cerca del proprio disco preferito in occasione o del vinile in tiratura limitata la cui caccia dura probabilmente da anni.

Lo spettro di generi musicali presenti nelle bancarelle è stato davvero ampio: dalle collezioni di opere classiche ai 33 giri dei più grandi gruppi rock anni ’60 e ’70, con articoli anche quasi unici, come l’edizione originale per il mercato inglese di “The Dark side of the Moon”, e rari vinili americani dei più grandi jazzisti, come una copia di “Kind of Blue” di Miles Davis.

