Elezioni a Cogliate: Paolo Bianchi di Progetto in Comune si presenta

COGLIATE – Si chiama Progetto in Comune ed è la lista che candida Paolo Bianchi per la poltrona di sindaco alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimi.

Bianchi si è presentato ai concittadini sui social.

Buongiorno a tutti,

sono Paolo Bianchi, ho 46 anni, sono un ingegnere e lavoro per un’azienda informatica. Sono sposato con Vera e vivo da sempre a Cogliate. Amo l’ambiente, i viaggi, la buona compagnia e il buon cibo, elementi che provo spesso a combinare tra loro. Ho accettato di candidarmi come sindaco con la lista Progetti in Comune. Un gruppo di 12 persone motivate, ognuna delle quali ha un vissuto umano e professionale che garantisce una varietà di punti di vista. Un insieme di esperienze e stimoli che arricchiranno l’amministrazione di Cogliate. Siamo convinti che proprio le molteplicità e le differenze siano elementi di crescita sociale per un paese come il nostro. Stiamo già facendo un po’ la differenza, presentando una lista con 8 donne e 4 uomini. Evento raro nel mondo politico. “È tempo di qualità” non è semplicemente uno slogan, ma l’obiettivo che vogliamo realizzare per la nostra Cogliate.

Un’amministrazione che ponga finalmente al centro del proprio agire la qualità di vita delle persone, i bisogni, le inclinazioni e le passioni di ciascun cittadino. Vogliamo semplificare le tante attività del quotidiano e far vivere alla comunità un tempo qualitativamente appagante. Vogliamo costruire una comunità aperta, che si prenda cura di sé stessa compiendo scelte di sostenibilità per i cittadini e per l’ambiente. Nelle prossime settimane vi presenteremo nel dettaglio i punti del nostro programma. Avremo in questi giorni tante occasioni di incontro e confronto. Vi aspettiamo già domani mattina, domenica 16 aprile, in piazza della Chiesa dove saremo presenti con un banchetto informativo. Potete inoltre seguirci sulla nuova pagina Progetto in Comune.

