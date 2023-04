x x

LOMAZZO – Serata di conoscenza e prevenzione “Cervello e cuore-Le malattie cerebrovascolari: conoscerle, prevenirle e curarle”. Si tiene giovedì 20 aprile alle 20.30 nella sala Garibaldi di piazza Iv novembre 2 a Lomazzo. Si tratta di un incontro pubblico di educazione e prevenzione sanitaria.

Partecipazione gratuita con registrazione alla pagina: www.lomazzo.eu – oppure link diretto: https://bit.ly/lomazzo20apr23 – (in caso di difficoltà nel compilare il modulo, chiama in biblioteca in orario pomeridiano: telefono 3293407294).

Ogni anno in Italia 150.000 persone vengono colpite da ictus cerebrale, ossia un cittadino ogni 400 abitanti. I medici stimano che un’alta percentuale degli ictus potrebbe essere prevenuta, se venissero messi in atto alcuni importanti accorgimenti. Allo stesso modo, stimano che una quota significativa degli ictus potrebbe essere curata con più efficacia, in caso di intervento più rapido ai primi sintomi. Saper riconoscere immediatamente i primi sintomi ed avere la prontezza di intervenire con rapidità può salvare la vita e ridurre il rischio di conseguenze gravi per chi è colpito da ictus. Per questi motivi invitiamo tutti i cittadini, di qualsiasi età, a un incontro pubblico di conoscenza e prevenzione. Conoscere è importante, per noi stessi e per tutte le persone che potrebbero avere bisogno del nostro aiuto.

