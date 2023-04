x x

SARONNO – Nuovo appuntamento con Attac Saronno previsto per il prossimo martedì 18 aprile alle 21, nell’auditorium Aldo Moro di via Santuario. Attac si riunisce ancora una volta per presentare il libro “La rivoluzione della cura” di Marco Bersani, fondatore e portavoce di Attac Italia, che sarà presente all’evento insieme a Giuseppe Uboldi.

“Una crisi finanziaria – si legge nella presentazione di Attac dell’evento – una pandemia, una guerra nel cuore dell’Europa e una emergenza climatica sempre più evidente. Sono solo quattro condizioni che hanno riguardato il nostro recente passato e che riguarderanno il nostro prossimo futuro, in un presente sempre più cupo per tutti noi. Quattro fatti che sembrano tra loro disconnessi e che invece rappresentano a pieno il fallimento della dottrina impostaci da almeno 40 anni: quella del capitalismo.”

“Un sistema – continua – che ci ha condizionato talmente a fondo che ci ha portati a vivere le nostre esistenze in maniera individualista e competitiva con il prossimo facendoci perdere ogni intenzione di condivisione e reciproco sostegno. E’ arrivato quindi il momento di riprenderci in mano il nostro vivere collettivo in ogni ambito della nostra quotidianità e incominciare ad avere “Cura” di tutto quello che ci circonda e ci coinvolge, ragionando sulle cause passate e sulle future soluzioni per cambiare la rotta che ci sta portando verso un orizzonte sempre più incerto.”

(foto d’archivio)

