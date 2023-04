x x

SARONNO – E’ stata probabilmente la bassa velocità a cui viaggiava la vettura ad evitare che il sinistro avvenuto sabato pomeriggio avesse conseguenze più gravi.

A ricostruire dinamica e responsabilità saranno gli agenti della polizia locale che sono intervenuti arrivando sul posto pochi minuti dopo l’allerta lanciata dalla centrale operativa dei mezzi di soccorso.

Secondo la testimonianza dei presenti intorno alle 16 in via San Antonio angolo via Volonterio una vettura guidata da una settantenne saronnese ha colpito e fatto cadere una 80enne anche lei saronnese. In aiuto della donna investita è arrivato un mezzo del Sos di Uboldo. Dopo le prime cure sul posto la donna è stata trasferita all’ospedale di Legnano in codice giallo per alcune sospette fratture. Essenziale l’intervento della polizia locale che non solo si è occupata di effettuare i rilievi ma ha anche provveduto a chiudere la strada per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza.

