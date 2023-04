x x

SARONNO-il rombo di circa 100 moto ha fatto vibrare piazza Libertà ieri mattina, in occasione dell’annuale motobenedizione organizzata dal Motoclub Saronno. L’evento si tiene sempre nel periodo di metà aprile, ovvero quando inizia convenzionalmente la stagione motociclistica, per augurare ai bikers la migliore fortuna sulla strada e sulla sella.

Il sindaco Augusto Airoldi si è rivolto alla piazza gremita di veicoli e curiosi prima della benedizione: “occasioni come questa, che vede bolidi e cittadini riuniti in questa bella giornata, fanno vivere e pulsare la nostra comunità, invitano i saronnesi a uscire di casa per godersi la propria città”.

La santa benedizione di Don Claudio Galimberti si è rivolta a uno stuolo variegato e diversificato di moto. Da una moltitudine di modelli storici di Moto Guzzi ad alcune rare “chicche” inglesi firmate Ariel e Triumph, fino ad arrivare a moderne sportive delle più grandi marche, passando per l’immancabile bicilindrico americano di Harley-Davidson. Presente anche un nutrito gruppo di Vespe del Vespa Club Bregnano.

La benedizione si è conclusa con un invito dello stesso Don Galimberti a far sentire a tutta Saronno il rombo di tutte queste splendide motociclette, che “lodano Dio a loro modo” e dopo qualche colpo di gas da parte dei più rumorosi la sfilata ha preso il via attraversando corso Italia.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio notizie on al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione