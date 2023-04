x x

SOLARO – Parte lunedì 17 aprile il progetto “Scuole sicure”, promosso dall’Amministrazione comunale e dalla polizia locale in collaborazione con la scuola secondaria Pirandello. L’iniziativa, diretta ai ragazzi delle classi seconde, ha la finalità di presentare agli studenti i rischi sanitari e normativi dell’utilizzo delle sostanze stupefacenti. Iacopo Maffi della cooperativa Dialogos di Spazio Giovani è l’esperto che guida gli incontri, alla presenza degli insegnanti e del comandante della polizia locale. Presenti per l’apertura dei lavori anche la sindaca di Solaro, Nilde Moretti, e l’assessore con delega alla polizia locale, Christian Talpo. Obiettivo dell’intervento è far crescere negli studenti la capacità di esaminare criticamente le informazioni in loro possesso e, se necessario, correggere la propria percezione sull’uso di sostanze.

Rileva Christian Talpo, assessore con delega alla polizia locale: “È importante affrontare il problema del consumo di sostanze stupefacenti anche dal punto di vista dell’informazione e della prevenzione partendo dalle fasce più giovani della popolazione. Realizziamo questo progetto con la scuola grazie all’ottenimento di un bando da parte dell’ufficio di Polizia Locale che continua a dimostrarsi un punto di riferimento non solo per la sicurezza del territorio, ma anche per le iniziative di divulgazione ed informazione. Siamo sicuri che con la guida dell’esperto gli studenti delle scuole di Solaro possano immagazzinare tante utili informazioni ed apprendere la capacità evitare così i pericoli della droga”.

17042023