x x

ARESE – Svizzeri derubati nel posteggio de “Il Centro” di via Luraghi ad Arese: appello sui social per recuperare il maltolto, che non è certo di valore trascurabile visto che dal furgone dei clienti elvetici del centro commerciale sono sparite tre motociclette.

“Il 15 aprile – riferiscono Giovanni e Caterina, i derubati – intorno alle 17 siamo stati vittime di un furto proprio davanti al centro commerciale, Si tratta di tre motocross di cui una piccola, quella di mio figlio alla qale era affezionatissimo e che era la sua compagna da qualche anno; ed ora é disperato. Faccio appello a tutti quelli che hanno visto o sentito perchè possano aiutarci”. In caso si informazioni, ci si può rivolgere alle forze dell’ordine.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: il vetro del furgone rotto, e le motociclette rubate)

17042023