GERENZANO – Nella giornata di domenica 16 aprile si è concluso il ciclo di incontri organizzati dalla Coop Scelag “Un tè con l’autore” presso Palazzo Fagnani e patrocinati dal Comune di Gerenzano.

“Ringraziamo la Cooperativa Scelag che, in collaborazione con la Pro loco di Gerenzano, ha organizzato gli appuntamenti con gli autori e i numerosi volontari che hanno allestito i piacevoli momenti del tè con squisiti dolcetti e biscotti – si legge in una nota del Comune – In questi sette incontri abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare le storie, le voci e la creatività di tanti autori, che ci hanno offerto visioni uniche e preziose della vita. Ma è stata l’occasione anche di discutere questioni importanti per il nostro territorio, come ad esempio degli interventi tecnici messi in atto per le acque del torrente Bozzente. Un ringraziamento agli autori e alle autrici che hanno presentato e condiviso con noi i loro libri e le loro esperienze e, a tutti coloro che hanno partecipato a questi bellissimi incontri culturali”.

(foto di gruppo per partecipanti e organizzatori di Un tè con l’autore)

