x x

SARONNO – Alle ore 16:30 di lunedì 17 aprile, i ragazzi delle classi seconde dello Ial hanno avuto l’occasione di mettersi alla prova in un contesto atipico rispetto a quello scolastico. L’evento organizzato in Sala Nevera, aperto a tutti, è stato ideato dai docenti per permettere ai giovani alunni di dimostrare le capacità trasversali apprese nelle diverse discipline d’istituto. Una mostra di quadri ha funto da fil rouge per il viaggio gastronomico tra le varie pietanze esposte: l’idea è stata concepita in modo tale da rendere tangibile la connessione tra arte pittorica e arte culinaria. Il senso dei quadri, il colore di questi hanno ispirato i piatti. Di fianco ai macaron, le torte e le composizioni, alcune tavolate con stuzzichini di rinfresco abbinati a cocktail rigorosamente miscelati (e non shakerati) dagli studenti. Gli insegnati hanno avuto l’arduo compito di osservare l’operato dei propri allievi in vista della valutazione ufficiale da assegnare nei prossimi giorni. Numerosi i partecipanti, tra i molti genitori anche volti noti ai saronnesi, quali il vicesindaco Laura Succi e l’assessore Gabriele Musarò.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione