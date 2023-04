x x

SARONNO – Questa mattina incontro per i tecnici e i professionisti dedicato al Sistema informativo territoriale: si è tenuto a Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza in via Roma a Saronno.

E’ stata, riferiscono dal Comune, “l’occasione per presentare il nuovo ufficio comunale saronnese, il Sit, dedicato proprio alla messa in rete di strumenti digitali per facilitare il reperimento di dati, immagini e materiale, passando così da una tradizionale cartografia a stratificazioni informative più moderne ed efficaci”. Temi “tecnici” ma di impatto sulla vita di tutti i cittadini.

(foto: due immagini della riunione di questa mattina a Villa Gianetti. Nutrita la presenza di pubblico, per questo evento dedicato agli “addetti ai lavori”)

