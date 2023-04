x x

VARESE – “Una boccata d’aria fresca. Ieri mattina a Varese alla Dorsi Academy art school sono state due ore intense a parlare di tutto con i ragazzi. Dalla mia esperienza personale in parlamento, passando per i temi ambientali e le sfide della tecnologia e dei nuovi mezzi di comunicazione”. L’onorevole Maria Chiara Gadda, rappresentante del Varesotto a Roma ed esponente di Italia viva, è decisamente soddisfatta per la visita all’istituto varesino.

Prosegue Gadda: “Quella che chiamano generazione Z, è tanto più interessata alle grandi questioni che riguardano il pianeta delle generazioni precedenti. E lo fanno con spirito critico, attenzione e serietà. Noi questi ragazzi dovremmo prenderli molto più sul serio, perché non sono il nostro futuro. Sono già il nostro presente e da loro possiamo apprendere un punto di vista nuovo”.

(foto: Maria Chiara Gadda in aula alla Dorsi Academy)

