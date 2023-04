x x

SARONNO – Una bruttissima mattina per un pensionato saronnese: ieri attorno alle 10.30 all’uscio, in via Doberdò, la stradina fra via Don Monza e via Filippo Reina, si è trovato un “tecnico” dell’acquedotto, che ha chiesto di entrare per un guasto. All’inizio è apparso credibile poi in casa ha iniziato a parlare di problemi anche della rete del gas, aveva in mano qualcosa di strano, come per mandare in giro un odore in insolito. E quando ha chiesto al padrone di casa di raccogliere tutti gli ori, ce n’è stato abbastanza: a quel punto il cittadino ha telefonato ai carabinieri. Circostanza che ha mandato all’aria tutti i piani del malvivente che si è rapidamente diretto all’uscita, e se n’è andato a mani vuote.

Al saronnese non è rimasto altro che raggiungere il comando dei carabinieri in via Manzoni, per segnalare l’accaduto; le indagini sono state avviate immediatamente. Manco a dirlo, non c’era nessun guasto sulla rete e nessuno era stato incarico di andare nelle case dei cittadini.

