LIMBIATE – Quest’anno sono in programma tre giorni di celebrazioni per il 78′ anniversario della liberazione d’Italia con il coinvolgimento diretto degli studenti delle scuole di Limbiate: letture a tema, canti, poesie e testimonianze “per celebrare la Liberazione del nostro Paese, mantenere viva la memoria ed anche tramandare l’eredità della nostra storia di generazione in generazione” dicono dal Comune.

Il programma

Giovedì 20 aprile si terrà il consueto giro dei monumenti cittadini (partenza alle 9.15 dal piazzale del Municipio), venerdì 21 aprile il Corteo (ritrovo alle 9 al teatro comunale di via Valganna) e la presentazione dei lavori preparati da ragazzi e ragazze delle scuole medie e martedì 25 aprile (alle 10.45 al monumento nel piazzale del Palazzo del Municipio) la cerimonia di deposizione della corona con i discorsi delle autorità ed un momento di preghiera.

(foto archivio: le celebrazioni del 25 aprile che si sono svolte l’anno scorso a Limbiate)

