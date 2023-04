x x

SARONNO – In città cominceranno sabato 22 aprile le celebrazioni del “78esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo e dai suoi orrori – annunciano dal Comune – Sabato pomeriggio, infatti, alle 16.30, nella sala Nevera di Casa Morandi in viale Santuario verrà inaugurata la mostra dal titolo “Iris e le altre. 19 vite per la libertà”, dedicata alle staffette partigiane, ovvero le donne che, in bicicletta, portavano ordini e messaggi ai gruppi clandestini della Resistenza, e che ebbero dunque un ruolo determinante per la Liberazione d’Italia. Tra di loro, la nostra concittadina Maria Pagani, detta Nuccia, nome di battaglia “Ebe”, classe 1929″.

Sarà il percorso in bicicletta (con ritrovo alle 14.30 in piazza Libertà) tra i luoghi simbolo della Resistenza saronnese, organizzato in collaborazione con Fiab ed altre associazioni locali che hanno aderito all’iniziativa, a precedere il taglio del nastro della mostra in sala Nevera, mostra che verrà presentata da Ester De Tomasi, presidente provinciale Anpi Varese, l’associazione dei partigiani.

Orari mostra: dal 23 sino al 30 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; nei giorni feriali, verrà data la possibilità alle scuole di visitarla, con un percorso interattivo pensato appositamente per i ragazzi delle terze medie e del triennio delle superiori (prenotazioni al numero telefonico 3757928560). “I ragazzi avranno così l’occasione di conoscere un aspetto particolare della Resistenza attraverso le biografie di alcune fra le tante ragazze e donne che collaborarono con i gruppi partigiani, contribuendo con il loro operato e, spesso, con il loro sacrificio, alla lotta per la Liberazione” rilevano dal Comune.

(foto: un precedente evento alla sala Nevera)

