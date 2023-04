x x

SARONNO – Dopo lunga attesa, riaprirà questo sabato alle 14.30 la palestra di arrampicata di via Biffi in occasione del Climbing Day, in cui sarà possibile arrampicare assieme agli istruttori e referenti della sezione saronnese del Cai, l’evento sarà gratuito e rivolto ad associati e non.

A livello organizzativo la giornata sarà suddivisa per età, per meglio organizzare l’assistenza di coloro che non possiedono autonomia nella disciplina; sarà infatti prima il turno dei ragazzi, dalle 14.30 alle 16.30 e poi per giovani e adulti dalle 16 alle 17.30.

La palestra rimarrà aperta per tutto il mese di maggio il martedì e il giovedì dalle 18.30, previa disponibilità di referenti e condizioni meteo ottimali.

