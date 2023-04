x x

SARONNO/SARONNESE – Grande appuntamento domenica al teatro saronnese con uno spettacolo del comico Max Cavallari e una lotteria benefica a favore della Croce Rossa locale.

Venerdì 21 aprile

SARONNO – Alle 20.45, nell’aula magna dell’istituto Aldo Moro in viale Santuario 13, S.C di oncologia medica e Saronno Point Onlus presentano “La Pisconcologia – facilitazione dell’accesso al supporto psicologico e valorizzazione del ben-essere”. Informazioni dettagliate su www.facebook.com/groups/SaronnoPointOnlus/.

ORIGGIO – Torna la nuova edizione della tradizionale “Fiera primaverile del bestiame e delle merci”, nella location dell’area fiera di via Marconi. Per conoscere i dettagli del programma si può consultare il sito internet www.comune.origgio.va.it.

Sabato 22 aprile

GORNATE OLONA – Nella cornice storica del monastero di Torba, il Fai propone “Herbarium: le piante officinali e il loro uso tra credente popolari, tradizioni e scienza” con escursioni guidate e laboratori. Informazioni al sito internet www.monasteroditorba.it.

GALLARATE – Dalle 11 alle 20, nella location del museo MA*GA in via De Magri 1, è possibile visitare la mostra “Andy Warhol – Serial Identity”. Informazioni maggiori al sito web www.maga.it.

SARONNO – Alle 16.30, alla sala Nevera di casa Morandi in viale Santuario 2, inaugurazione della mostra “Iris e le altre 19 vite per la libertà – Le staffette partigiane” a cura di ANPI comitato provinciale Milano. Info e visite guidate per le scuole al numero 0296710358.

CISLAGO – Alle 21, l’auditorium L’Angolo dell’Arte” di via Stazione, va in scena la commedia brillante “Tutti pazzi per davvero” della produzione “Artisti Vagabondi”. Informazioni al sito www.comune.cislago.va.it.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo “L’altro mondo – Giovani sguardi” con Daniele Ronco e Luigi Saravo. Informazioni e prevendite al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Domenica 23 aprile

ROVELLO PORRO – Alle 10, con partenza nella centrale piazza Porro, “Quattro passi nel verde”: camminata nel parco Porro e lungo il torrente Lura organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Gruppo Alpini e AVE. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

SARONNO – Dalle 15 tornano le visite guidate al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Le guide volontarie di Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

SARONNO – Dalle 18, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, Croce Rossa di Saronno propone una lotteria benefica per l’acquisto di una nuova ambulanza. A seguire alle 20.30 spettacolo del comico Fico d’india Max Cavallari; per informazioni, acquisto biglietti della lotteria e dello spettacolo teatrale consultare il sito internet www.saronno.cri.it.

