BREGNANO – I finanzieri della Compagnia di Erba, durante la quotidiana attività di controllo del territorio, a Cantù hanno controllato e, successivamente, denunciato un cittadino italiano, classe 1996, in quanto trovato in possesso di sostanze stupefacenti. In particolare la Guardia di finanza ha notato movimenti sospetti da parte del conducente di un’autovettura, nei pressi del deposito Asf Autolineee di Cantù, che immediatamente è stato fermato e sottoposto a controllo. Nel corso della perquisizione del veicolo, sono state rinvenute sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e metilenediossimetanfetamina (MDMA).

Secondo i primi accertamenti svolti dai militari, la droga sequestrata era destinata alla vendita nei luoghi di ritrovo della locale “movida”. I successivi controlli, presso l’abitazione del denunciato, a Bregnano, hanno permesso di rinvenire, all’interno della sua camera da letto, ulteriore sostanza stupefacente dello stesso tipo di quella rinvenuta in auto per un totale complessivo di 2 grammi di cocaina, 27 marijuana, 5 di anfetamine e 97 MDMA, oltre a denaro contante pari a 1.050 euro, frutto delle cessioni di stupefacenti). Inoltre gli strumenti di pesatura e confezionamento delle sostanze stupefacenti.

21042023