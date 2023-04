x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Lions Club Saronno Host Solidalia.

Grande successo dell’iniziativa distrettuale atta a far conoscere ad ampio livello le attività che i Club Lions svolgono a favore di chiunque abbia bisogno di servizi adeguati alle proprie necessità e si trovi nella difficoltà di ottenerli.

La scorsa domenica (16 aprile) i tre lions saronnesi: Host-Solidalia ets, Del Teatro, Insubria assieme al Club Leo, si sono posizionati in Saronno per proporre alle persone servizi diretti e gratuiti, esemplare quello dello screening per la cura della maculopatia oculare, porre in esposizione prodotti quali fiori, vino, zucchero filato e piante grasse, per attrarre offerte da devolversi ad azioni a vantaggio dei giovani e dei meno abbienti.

Numeroso il pubblico saronnese e del territorio circostante che ha potuto rendersi conto di quanto l’operatività dei Lions sia essenziale per le aree del saronnese.

