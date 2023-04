x x

E’ intervenuta la polizia locale di Limbiate

LIMBIATE – Undici persone vivevano in un appartamento in zona Pinzano a Limbiate, in condizioni igienico-sanitarie decisamente precarie. L’affollato alloggio è stato trovato dalla polizia locale: dentro sono stati trovati 6 marocchini, che erano lì in affitto, ma anche altri cinque posti letto, di chi era già uscito. Insomma, 11 persone in un appartamento di modeste dimensioni. Basti dire che c’erano letti in tutte le stanze, pure in cucina.

Per quanto riguarda gli inquilini, sono risultati tutti originari del Marocco ed in regola con i documenti di soggiorno, ad eccezione di un 25enne che è stato per questo fotosegnalato ed il cui nominativo è stato inviato alla questura per l’avvio delle pratiche di rimpatrio. Denuncia a piede libero per il proprietario dell’appartamento, un italiano, per la presenza del clandestino nel suo alloggio; e multato con una sanzione da 4.000 euro per l’esercizio non autorizzato dell’attività di affittacamere. In base alle testimonianze dei presenti, ognuno avrebbe pagato 300 euro al mese; insomma oltre 3000 euro complessivi.

