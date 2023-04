x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota congiunta dell’amministrazione comunale e del Teatro Giuditta Pasta.

Dopo il grande successo della I edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico Giuditta Pasta tenutasi nel maggio 2019, la Fondazione Culturale Giuditta Pasta e il Comune di Saronno aprono le porte del Teatro cittadino alla II edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico Giuditta Pasta.

Giuditta Pasta e Saronno hanno un rapporto che affonda le sue radici nel 1797, anno di nascita della celebre soprano proprio in questa città. A lei nel 1990 è stato intitolato il teatro Cittadino e nel 2019 il suddetto Concorso Internazionale di Canto Lirico. Nel 2020 l’Amministrazione cittadina ha inaugurato un percorso museale che contiene oltre seicento pezzi della collezione Giorgio Cavallari. La Pasta ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo: per lei Donizzetti scrisse l’Anna Bolena, il Coccia la Maria Stuarda, il Pacini la Niobe e il Bellini La Sonnambula e la Norma di cui fu interprete insuperata per potenza drammatica.

Intitolare il Concorso a lei vuole essere di ispirazione ed esempio per tutti coloro che sognano di incantare le platee di tutto il mondo con il “bel canto”.

Il Concorso Internazionale di Canto Lirico Giuditta Pasta ha come obiettivo principale quello di promuovere l’alta formazione musicale sostenendo e lanciando la carriera di talenti emergenti, sia attraverso l’assegnazione di borse di studio, sia grazie alla possibilità di essere scritturati in produzioni operistiche e concerti per importanti teatri e festival nazionali ed internazionali.

Inoltre il Concorso Internazionale di canto Lirico Giuditta Pasta qualifica la Città di Saronno come polo culturale internazionale grazie ad una forte sinergia tra gli enti promotori e sostenitori finalizzata a consolidare la conoscenza del patrimonio culturale intrecciando dimensioni globali e locali. Infatti il forte legame che si è creato con la Kumamoto City Opera ed il Distretto di Kumamoto in Giappone La Camera di Commercio Giapponese ed il Consolato Giapponese in Italia hanno concesso il loro patrocinio all’iniziativa sottolineandone in questo modo la vocazione all’internazionalità.

La Direzione Artistica della II edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico Giuditta Pasta è stata affidata dall’Amministrazione cittadina al Maestro Maurizio Moretta che ha composto una giuria di rilievo nazionale ed internazionale: il Presidente di Giuria sarà il M° Giovanni Cultrera, pianista, docente, direttore artistico, imprenditore, sovrintendente dell’Ente Lirico Regionale Teatro Massimo Bellini di

Catania. Accanto a lui siederanno collaboratori straordinari: il Maestro Shinichi Sakuma Direttore Generale della Kumamoto City Opera (Giappone), il Maestro Antonio Di Cristofano, Direttore Artistico del Teatro lirico-sinfonico di Grosseto, il Maestro Piero Romani, Vice Presidente Ico Nazionale e Direttore Artistico Orchestra Sinfonica della Magna Grecia, Taranto, il M° Grigor Palikarov, Direttore Artistico Pazardzhik Orchestra (Bulgaria), il Maestro Roberto Gianola, Direttore Musicale Istanbul State Opera (Turchia), Adriana Molina, titolare dell’omonima Agenzia Artistica di Madrid (Spagna) ed il Maestro Stefano Nigro, Direttore dell’Orchestra Settembre Classico.

Il concorso si articolerà in tre fasi: un’eliminatoria, una semifinale ed una finale sotto forma di concerto lirico sinfonico con l’Orchestra lirico sinfonica Italian Academy Orchestra, aperto alla cittadinanza.

I premi verranno erogati sotto forma di borse di studio.

Vincitori, Finalisti e semi finalisti potranno essere scritturati per produzioni operistiche Accanto ai partner istituzionali si affiancano Banco Bpm, che offrirà il primo premio, la Famiglia di Livio Volpi, che offrirà il secondo premio, il Comune di Saronno – promotore del Concorso insieme alla Fondazione Culturale Giuditta Pasta – che assegnerà il premio speciale “Città di Saronno”. Si segnala il coinvolgimento dell’Associazione Amici della Lirica che si è resa disponibile a contribuire alla all’iniziativa.

Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 28 aprile, salvo proroghe.

(Foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione