SARONNO – L’attesa è finita, domani ci sarà il Criday, una serie di appuntamenti organizzati dalla Croce Rossa Italiana di Saronno per festeggiare i 140 anni dalla nascita del comitato saronnese, ed inoltre per i 115 anni del corpo delle infermiere volontarie saronnesi, la Croce Rossa ci tiene ad “Invitare tutta la cittadinanza alla nostra festa”.

Domani, 23 Aprile, dalle 18:00, nell’atrio della Biblioteca cittadina, si svolgerà l’estrazione della nostra “LotteCRIa”, con 20 premi in palio, In contemporanea offriremo un piccolo aperitivo a chi parteciperà.

A seguire, dalle 19:45, nella sala del Teatro Giuditta Pasta, ci sarà lo spettacolo di Max Cavallari (Fichi D’india) introdotto da uno spettacolo di Stand-Up Comedy di Michela Altieri (Zelig Open Stage).

L’iniziativa è finalizzata alla raccolta di fondi da destinare all’acquisto di una nuova Ambulanza.

Il biglietto della LotteCria avrà un costo di 2 euro; i prezzi dello spettacolo vedono un costo di 20 euro per il biglietto intero, ed una riduzione per le file da V a Z, il cui costo sarà di 15 euro; il biglietto per gli under 12 costerà 10 euro.

(foto d’archivio)

